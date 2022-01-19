19.01.2022 (19:45)

Девушки-курсанты Военно-морского политехнического института отработали действия по борьбе за живучесть корабля

В Петергофе на базе Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» в рамках программы обучения состоялись тренировки девушек-курсантов по различным направлениям подготовки.

В этот день с девушками прошли занятия по борьбе за живучесть корабля на специальном учебно-тренировочном комплексе. Тренировка включала в себе обязательные для каждого экипажа боевого корабля ВМФ России элементы действий по борьбе за живучесть. В сымитированных отсеках и помещениях подводной лодки и надводного корабля курсанты совершенствовали навыки по спасению корабля в условиях, максимально приближенных к реальным — с поступлением забортной воды под различным давлением и возгоранием внутри помещения.

Девушки в составе подразделения учились заделывать пробоины с применением типовых средств: накладных пластырей, клиньев, раздвижных упоров и другого оборудования. Занятие проводились с фактической подачей воды в затопляемый отсек.

Во время учения по борьбе с пожаром курсанты продемонстрировали высокий уровень подготовки, в кратчайший срок облачившись в костюмы пожарного, осуществив герметизацию горящего отсека и оперативно выполнив необходимый комплекс мероприятий для остановки распространения огня с дальнейшей ликвидацией очага возгорания.

В специальном бассейне девушки отработали элемент покидания аварийного корабля и посадку на спасательный плот.

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