19.01.2022 (19:15)

Военные коммунальщики Североморского гарнизона работают в усиленном режиме

Жилищно-коммунальная служба №2 (г. Североморск) филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ФГБУ «ЦЖКУ») Минобороны России (по ОСК СФ) в связи со сложными метеоусловиями в Мурманской области уже в течение нескольких недель работает в усиленном режиме.

Военными коммунальщиками только за последнюю неделю осуществлена механизированная уборка 19 объектов казарменно-жилищного фонда общей площадью около 6 тыс. квадратных метров, также очищены кровли от снега и наледи на военных объектах в п. Сафоново и г. Североморске.

Работы по очистке кровли от снега и наледи производится силами персонала жилищно-коммунальной службы № 2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК СФ) и подрядной организации. Опасные зоны возле зданий и сооружений, где возможен сход снега и наледи с кровель, ограждаются сигнальными лентами.

Очистка территорий и подъездных путей осуществляется в соответствии с заявками командования воинских частей. Для механизированной уборки подъездных путей и территории ежедневно задействуется специальная техника. В первую очередь очищаются подъездные пути к социально значимым объектам.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице