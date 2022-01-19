19.01.2022 (20:00)
Военнослужащие ЮВО отпраздновали Крещенский сочельник омовением в освященной воде
Военнослужащие Ростовского-на-Дону гарнизона Южного военного округа (ЮВО) отпраздновали Крещенский сочельник омовением в освященной воде.
Возле прихода святого Георгия Победоносца – Главного храма ЮВО, расположенного в Ростове-на-Дону на ул. 339-й Стрелковой дивизии, в день Крещения Господня открыли стационарную купель.
Ее чаша, установленная на берегу пруда в Георгиевском саду балки им. адмирала И. Рябинина, наполняется проточной водой из артезианской скважины.
Настоятель храма протоиерей Валерий провел обряд освящения воды, для военнослужащих и прихожан организовали крещенское купание.
Подразделения материально-технического обеспечения 150-й мотострелковой дивизии ЮВО установили обогреваемые палатки для переодевания, развернули полевые кухни для приготовления горячего чая и бутербродов.
Музыкальное сопровождение обеспечивали художественные коллективы гарнизона, Ансамбль песни и пляски ЮВО, военный оркестр. В репертуаре — популярные песни о зиме и музыкальные композиции русской классики.
Военные медики развернули медицинский пункт на базе пневмокаркасного модуля, а также контролировали соблюдение противоэпидемических мероприятий.
Всего на территории войсковых храмов соединений и воинских частей ЮВО для крещенских купаний было оборудовано около 80 купелей. В крещенских купаниях 19 января приняли участие более 40 тыс. военнослужащих ЮВО.