19.01.2022 (20:00)

Военнослужащие ЮВО отпраздновали Крещенский сочельник омовением в освященной воде

Военнослужащие Ростовского-на-Дону гарнизона Южного военного округа (ЮВО) отпраздновали Крещенский сочельник омовением в освященной воде.

Возле прихода святого Георгия Победоносца – Главного храма ЮВО, расположенного в Ростове-на-Дону на ул. 339-й Стрелковой дивизии, в день Крещения Господня открыли стационарную купель.

Ее чаша, установленная на берегу пруда в Георгиевском саду балки им. адмирала И. Рябинина, наполняется проточной водой из артезианской скважины.

Настоятель храма протоиерей Валерий провел обряд освящения воды, для военнослужащих и прихожан организовали крещенское купание.

Подразделения материально-технического обеспечения 150-й мотострелковой дивизии ЮВО установили обогреваемые палатки для переодевания, развернули полевые кухни для приготовления горячего чая и бутербродов.

Музыкальное сопровождение обеспечивали художественные коллективы гарнизона, Ансамбль песни и пляски ЮВО, военный оркестр. В репертуаре — популярные песни о зиме и музыкальные композиции русской классики.

Военные медики развернули медицинский пункт на базе пневмокаркасного модуля, а также контролировали соблюдение противоэпидемических мероприятий.

Всего на территории войсковых храмов соединений и воинских частей ЮВО для крещенских купаний было оборудовано около 80 купелей. В крещенских купаниях 19 января приняли участие более 40 тыс. военнослужащих ЮВО.

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