19.01.2022 (19:30)

В Подмосковье курсанты 282-го учебного центра войск РХБ защиты приняли участие в крещенских купаниях

В ночь с 18 на 19 января, в праздник Крещения Господня, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского протоиерей Олег Волков освятил купель на территории 282-го учебного центра войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, расположенного в Подмосковье. Каждый желающий по давней традиции получил возможность окунуться в иордань.

Силами командования воинской части, верующих военнослужащих и в соответствии с требованиями безопасности было оборудовано место для купания: из снега сооружена художественная конструкция в виде храма с ангелом, развернуты палатки для переодевания и обогрева, организованы раздача горячего чая с бутербродами и дежурство специалистов медицинской службы.

Протоиерей Олег Волков совершил молебны с чином великого водоосвящения на территории учебного центра. Затем было совершено окропление крещенской водой всех казарм, служебных помещений, столовой, медицинского пункта и техники.

В заключение отец Олег пообщался с молодым пополнением, рассказал солдатам о рождественских и крещенских событиях, происшедших две тысячи лет назад на Святой земле. Священнослужитель в своем разговоре коснулся еще и темы рождения веры в сердце и душе человека и о важности поддержания и сохранения личного и церковного общения человека и Бога.

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