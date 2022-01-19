19.01.2022 (19:00)

Специалисты медицинской службы общевойсковой армии ЗВО приступили к тренировкам для участия в конкурсе «Военно-медицинская эстафета»

Специалисты медицинской службы общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к тренировкам для участия в отборочном этапе конкурса Армейских международных игр–2022 «Военно-медицинская эстафета».

В ходе подготовки к соревнованиям военнослужащим предстоит продемонстрировать свои навыки в прохождении специальной полосы препятствий с развитой системой естественных и искусственных преград таких, как разрушенные мосты, заборы с колючей проволокой, траншеями.

Важным элементом подготовки военных медиков станет совершенствование навыков стрельбы из автомата АК-74М и пистолета ПМ, их сборки и разборки на время. Водители спецтехники отработают прохождение трассы протяженностью 1,2 тыс. м., оборудованную различными искусственными и естественными препятствиями.

Главным этапом подготовки военнослужащих станет состязание по демонстрации профессиональных навыков с использованием симуляционного оборудования. С его помощью врачебный, а также младший медицинский состав проведет сердечно-легочную реанимацию, внутривенный ввод раствора, наложение медицинских повязок в зависимости от характера ранения, а также извлечение условно раненого из повреждённой техники.

Всего к тренировкам для участия в профессиональном конкурсе АрМИ-2022 «Военно-медицинская эстафета» привлечено свыше 100 специалистов медицинской службы общевойсковой армии ЗВО.

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