19.01.2022 (18:45)
Под Нижним Новгородом разведчики ЗВО отработали проведение специальных операций
В Нижегородской области разведчики гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в тактическом учении, в ходе которого отработали проведение специальных операций в тылу противника.
На первом этапе мероприятия боевой подготовки военнослужащие десантировались из бронетранспортеров БТР-82А и осуществили скрытное перемещение к командному пункту условного противника. Разведчики смогли бесшумно устранить его вооруженный дозор и выкрасть секретные данные из полевого штаба.
Кроме того, в ходе учения военнослужащие преодолели специальную полосу препятствий «Тропа разведчика», как в составе групп по 10 человек, так и в индивидуальном порядке. Испытание подобной полосой позволяет проверить не только физическую подготовку, но и морально-психологическое состояние военнослужащих. «Тропа разведчика» включает в себя более 30 препятствий: каменные стены, подвесные мосты, заграждения колючей проволоки.
Всего в учении было задействовано более 200 военнослужащих и более 40 единиц вооружения и военной техники.