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19.01.2022 (18:15)

В Подмосковье военнослужащие танковой армии ЗВО принимают участие в отборочных этапах конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

В Подмосковье более 1000 военнослужащих гвардейской танковой Краснознамённой армии Западного военного округа (ЗВО) вышли на полигоны в рамках первых отборочных этапов конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» Армейских международных игр–2022.

На танковых директрисах полигонов Головеньки и Алабино свои профессиональные навыки демонстрируют около 150 лучших экипажей танков Т-80, Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3 из нескольких полков Таманской и Кантемировской дивизий ЗВО.

Во время зачетных заездов экипажи боевых машин поражают несколько видов мишеней с места и в движении, форсируют брод, на максимальной скорости проходят колейный мост, показывают филигранность на участке заграждения и маневрирования, преодолевают два крутых кургана и эскарп.

Действия участников первых этапов конкурсов оценивают судьи из соединений и воинских частей танкового объединения ЗВО, которые и определят лучшие экипажи. Первые отборочные этапы завершится в конце февраля, в них задействовано около 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Танковый биатлон , Суворовский натиск
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