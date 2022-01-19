19.01.2022 (18:00)

В систему боевой подготовки войск ЗВО будут внедрены исследовательские методы

В текущем году при планировании тактических учений, проводимых на общевойсковых полигонах Западного военного округа (ЗВО), впервые будут ставиться задачи исследовательского характера.

«Наиболее удачные рационализаторские предложения, идеи и решения командиров подразделений, подтвержденные практическим успехом на учебном поле боя, будут внедряться в общую систему подготовки войск», – заявил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

«В ходе двусторонних тактических учений особое внимание будет уделено подготовке специалистов младшего офицерского звена – командиров взводов и рот, которые должны иметь богатый опыт взаимодействия с экипажами армейской и беспилотной авиации, а также расчетами радиотехнической разведки», – добавил Александр Журавлев.

Всего в 2022 году в войсках Западного военного округа будет проведено свыше 40 тыс. боевых стрельб отделений, взводов, ротных и батальонных тактических учений, а также плановых мероприятий боевой подготовки в звене «полк-дивизия».

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