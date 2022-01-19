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19.01.2022 (17:45)

В Нижегородской области военнослужащие танковой армии ЗВО завершили первый отборочный этап конкурса «Отличник войсковой разведки»

В Нижегородской области завершился первый отборочный этап международного конкурса АрМИ-2022 «Отличники войсковой разведки» среди лучших разведподразделений отдельной разведывательной бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО).

Военнослужащие соревновались в точности стрельбы из различных видов стрелкового оружия, в преодолении полосы препятствий «Тропа разведчика», вождении боевых разведывательных машин БРМ-1К в сложных условиях местности с преодолением искусственных и естественных препятствий. Последним испытанием для разведчиков стал марш-бросок на пять километров по пересеченной местности с полной боевой выкладкой.

В первом этапе конкурса приняли участие около 200 военнослужащих, было задействовано более 60 единиц вооружения, военной и специальной техники отдельной разведывательной бригады ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка
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