19.01.2022 (17:30)

Командующий войсками ЗВО проинспектировал работу повседневного пункта управления штаба округа

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев проверил работу повседневного пункта управления штаба округа.

В ходе инспектирования должностные лица повседневного пункта управления выполнили действия по полученным вводным. Офицеры управлений штаба доложили командующему войсками округа решения на применение подчиненных войск в различных условиях боевой обстановки.

Генерал-полковник Александр Журавлев отметил важность организации системы непрерывного управления подчиненными соединениями и воинскими частями и применения новых подходов в решении оперативных задач.

«Выстроенная система обмена информацией, а также устойчивая связь обеспечивают оперативное реагирование на изменение оперативной обстановки и напрямую влияют на скорость принятия соответствующего решения», – сказал генерал-полковник Александр Журавлев.

Действия структурных подразделений повседневного пункта управления штаба ЗВО были положительно оценены в рамках контрольной проверки органов военного управления округа по итогам 2021 учебного года.

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