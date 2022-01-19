Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.01.2022 (17:15)

В Самаре молодое пополнение соединения управления ЦВО впервые сдало нормативы по РХБ защите

В Самаре военнослужащие молодого пополнения соединения управления Центрального военного округа (ЦВО) впервые сдали нормативы по радиационной, химической и биологической (РХБ) защите.

Перед сдачей было проверено техническое состояние защитных средств в соединении. Затем состоялась тренировка суточного наряда и подразделений по сигналам оповещения о химическом и биологическом заражении. После нее военнослужащие сдали зачеты, выполнив нормативы по РХБ защите.

Мероприятия проходили в рамках единого дня РХБ защиты, который является составной частью системы боевой подготовки войск округа. Основной целью таких тренировок является обучение личного состава своевременному и умелому использованию средств индивидуальной и коллективной защиты, а подразделений слаженным действиям при получении сигналов оповещения о РХБ заражении.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Расчеты ЗРК «Бук-М3» ЦВО уничтожили беспилотные летательные аппараты условного противника в Алтайском крае
Спасатели ЦВО на сборе в Красноярском крае начали подготовку к обеспечению запусков и посадок космических кораблей «Союз МС»
Военные автоинспекторы ЦВО провели занятие по контраварийному вождению с военнослужащими Челябинского гарнизона
На российской военной базе в Таджикистане отпраздновали Крещение Господне

Метки:
Войска РХБ защиты , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false