19.01.2022 (17:15)

В Самаре молодое пополнение соединения управления ЦВО впервые сдало нормативы по РХБ защите

В Самаре военнослужащие молодого пополнения соединения управления Центрального военного округа (ЦВО) впервые сдали нормативы по радиационной, химической и биологической (РХБ) защите.

Перед сдачей было проверено техническое состояние защитных средств в соединении. Затем состоялась тренировка суточного наряда и подразделений по сигналам оповещения о химическом и биологическом заражении. После нее военнослужащие сдали зачеты, выполнив нормативы по РХБ защите.

Мероприятия проходили в рамках единого дня РХБ защиты, который является составной частью системы боевой подготовки войск округа. Основной целью таких тренировок является обучение личного состава своевременному и умелому использованию средств индивидуальной и коллективной защиты, а подразделений слаженным действиям при получении сигналов оповещения о РХБ заражении.

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