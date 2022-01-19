19.01.2022 (17:00)

Рядовой спортивной роты ЦСКА выиграл первенство России по биатлону в Ижевске

В Ижевске прошло первенство России по биатлону среди юношей и девушек 17–18 лет. Соревнования стали отборочными в юношескую национальную команду на первенство мира и Европейский юношеский олимпийский зимний фестиваль. Спортсмены выступили в спринтах, масс-стартах и командных гонках.

В масс-старте рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Самара) Михаил Морилов из Ханты-Мансийска первым пересек финишную черту, показав результат 30:42,6. Следом за ним пришли Олег Миронов из Тюменской области (30:53,5), отстав от лидера на 10,9 секунды и совершив два неточных выстрела. Третье место занял петербуржец Михаил Филимонов (31:12,9), проигравший победителю 30,3 секунды при двух штрафных кругах. Кроме того, Михаил Морилов стал победителем отборочных соревнований.

Победа на российском первенстве позволила армейцу войти в состав сборной страны для участия в первенстве мира в США (20 февраля – 2 марта) и Европейском юношеском олимпийском зимнем фестивале в Финляндии (20 – 25 марта).

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