19.01.2022 (16:30)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье состоялось соревнование по стрельбе из пистолета Макарова

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) состоялось соревнование по стрельбе из пистолета Макарова. В нем приняло участие более 30 военнослужащих, разделенных на две категории – мужчин и женщин, представляющих различные подразделения.

Согласно регламенту участники соревновались как в личном, так и в командном зачете. Они выполняли стрельбу с места по неподвижной цели на дальности до 25 м. Результат стреляющего складывался из трёх зачётных выстрелов.

Победителем среди мужчин стал военнослужащий 1-й мотострелковой роты, среди женщин – военнослужащая роты мобильных средств связи. Всем призерам состязания вручили грамоты и сувениры с символикой Министерства обороны.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице