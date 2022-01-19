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19.01.2022 (16:30)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье состоялось соревнование по стрельбе из пистолета Макарова

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) состоялось соревнование по стрельбе из пистолета Макарова. В нем приняло участие более 30 военнослужащих, разделенных на две категории – мужчин и женщин, представляющих различные подразделения.

Согласно регламенту участники соревновались как в личном, так и в командном зачете. Они выполняли стрельбу с места по неподвижной цели на дальности до 25 м. Результат стреляющего складывался из трёх зачётных выстрелов.

Победителем среди мужчин стал военнослужащий 1-й мотострелковой роты, среди женщин – военнослужащая роты мобильных средств связи. Всем призерам состязания вручили грамоты и сувениры с символикой Министерства обороны.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка , Соревнования
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