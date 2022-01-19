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19.01.2022 (16:15)

Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в крещенских купаниях

Российские военнослужащие, проходящие службу в Приднестровье, отпраздновали Крещение Господне омовением в ледяной воде.

С началом мероприятия настоятель храма святого апостола Андрея Первозванного протоирей Валерий отслужил крещенский молебен и освятил воду в реке троекратным погружением креста, после чего все желающие окунулись в ледяную воду и совершили православный обряд.

В ходе праздника звуковое сопровождение мероприятия обеспечили военнослужащие военного оркестра Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова, а специалисты тыла приготовили кашу и чай на полевой кухне и организовали выдачу блюда всем желающим.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Религия
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