19.01.2022 (16:00)

Расчеты ЗРК «Бук-М3» ЦВО уничтожили беспилотные летательные аппараты условного противника в Алтайском крае

Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили беспилотные летательные аппараты условного противника в ходе практической тренировки в Алтайском крае.

Согласно замыслу практических действий радиолокационная разведка зафиксировала средства воздушного нападения условного противника. Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» развернули комплексы на неподготовленных позициях и отработали уничтожение малоразмерных низколетящих скоростных целей электронными пусками. Всего было обнаружено и перехвачено около 30 воздушных целей.

После выполнения задач по уничтожению условного противника расчеты ЗРК «Бук-М3» отработали маневр по смене позиционного района в целях выхода из-под возможного ответного удара.

В практической тренировке приняло участие более 300 военнослужащих, было задействовано свыше 30 единиц военной техники.

Отработка задач осуществлялась в ходе проведения второго этапа конкурса по полевой выучке среди подразделений противовоздушной обороны имени Героя Советского Союза маршала артиллерии Василия Казакова.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице