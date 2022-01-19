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19.01.2022 (15:45)

Военнослужащие Управления коменданта охраны приняли участие в праздновании Крещения Господня в Главном храме ВС РФ

Военнослужащие Управления коменданта охраны (УКО) Министерства обороны Российской Федерации приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Крещению Господню. Празднование проходило на прилегающей к Главному храму Вооруженных Сил Российской Федерации территории, где были подготовлены сразу 14 купелей.

Утром в храме состоялась праздничная литургия и Великое освящение воды. После литургии военнослужащие УКО Минобороны России окунулись в крещенскую купель.

Справочно:

УКО Минобороны России – часть непосредственного подчинения начальнику Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации, выполняющая задачи по организации охраны, обороны и пропускного режима на объектах органов военного управления.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Религия , Военная полиция
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