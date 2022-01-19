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19.01.2022 (15:30)

Из Казахстана вернулись все военнослужащие Коллективных миротворческих сил ОДКБ

Все миротворцы, военная техника и вооружение из контингента Коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявшего задачи по охране социально-значимых объектов в Республике Казахстан, вернулись домой.

Последние четыре самолета военно-транспортной авиации ВКС России приземлились на подмосковном аэродроме Чкаловский. На них в том числе прибыло командование российским миротворческим контингентом во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым.

Ранее самолетами военно-транспортной авиации ВКС России домой вернулись миротворческие контингенты Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Таджикистан. Миротворцы из Киргизской Республики вернулись домой, совершив марш в составе колонны со штатной техникой и вооружением.

Всего в период с 6 по 19 января 2022 года самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для переброски миротворческого контингента и возвращения домой было совершено 212 рейсов.

Более 20 рейсами военно-транспортной авиации ВКС России было перевезено свыше 2,2 тыс. российских и иностранных граждан в Российскую Федерацию из Республики Казахстан.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ОДКБ
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