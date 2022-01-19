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19.01.2022 (15:15)

Рядовой спортивной роты ЦСКА стал серебряным призом первенства России по фристайлу

В городе Чусовой (Пермский край) завершилось первенство России по фристайлу среди юниоров и юниорок (14-19 лет) в дисциплине «могул». В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов.

Среди юниоров серебряную медаль завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Санкт-Петербург) Максим Рахимов, показав результат 73,78 балла.

Победу одержал представитель Санкт-Петербурга Вячеслав Новиков с результатом 76,14 балла. Третье место занял Артем Глущенко из Санкт-Петербурга (72,76 балла).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт
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