19.01.2022 (15:00)

Спасатели ЦВО на сборе в Красноярском крае начали подготовку к обеспечению запусков и посадок космических кораблей «Союз МС»

Специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы Центрального военного округа (ЦВО) в ходе сбора в Красноярском крае приступили к подготовке к участию в поисково-спасательном обеспечении запусков и посадок космических кораблей «Союз МС», которые состоятся в рамках реализации государственной космической программы в 2022 году.

Личный состав авиационных спасателей в рамках сбора начал подготовку к участию в четырех операциях по обеспечению безопасности запусков и посадок космических кораблей. В условиях сибирской тайги военные спасатели отработают десантирование с парашютом из вертолета Ми-8 с предельно малых и средних высот от 200 до 2500 метров на площадки ограниченного размера, а также беспарашютное десантирование с вертолета. Кроме того, в ходе сбора парашютно-десантную подготовку пройдет молодой летный состав. Лейтенанты отработают вынужденное покидание воздушного судна и десантирование с помощью парашюта Д-1-5У.

В учебно-методическом сборе, который завершится в первой половине февраля, задействован молодой летный состав, авиационные спасатели, фельдшеры и летчики военно-транспортного вертолета Ми-8. В 2022 году авиационные спасатели примут участие в поисково-спасательном обеспечении запусков космических кораблей «Союз МС-21» и «Союз МС-22», а также посадок спускаемых аппаратов космических кораблей «Союз МС-19» и «Союз МС-21».

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