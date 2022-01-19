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19.01.2022 (14:45)

Военные автоинспекторы ЦВО провели занятие по контраварийному вождению с военнослужащими Челябинского гарнизона

Военнослужащие военной автомобильной инспекции (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО) провели показные занятие по контраварийному вождению с военнослужащими – автовладельцами Челябинского гарнизона.

В ходе занятия были продемонстрированы навыки безопасного вождения и эксплуатации транспорта в зимнее время года, отработан порядок действий в экстренных ситуациях в условиях гололеда и снегопада.

Особое внимание военные автоинспекторы уделили своевременному сезонному обслуживанию личных автомобилей военнослужащих — наличие охлаждающих и незамерзающих жидкостей, корректность работы дворников, систем дальнего и ближнего света, противотуманных фар и габаритных огней, а также установке автошин в соответствии с погодными условиями и проверке допустимого износа протектора шин автомобиля.

В завершение занятия автоинспекторы продемонстрировали сравнение длины тормозного пути автомобиля на летней и зимней резине шин автотранпорта и выдали памятки военнослужащим – автовладельцам, в которых еще раз напомнили об ответственности за несоблюдение правил дорожного движения и привели методические рекомендации по действию в экстренных ситуациях.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , ВАИ
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