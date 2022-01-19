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19.01.2022 (14:30)

Военнослужащие ОКИК в Улан-Удэ приняли участие в крещенских купаниях

Личный состав отдельного командно-измерительного комплекса (ОКИК) Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова, расположенного в городе Улан-Удэ (Республика Бурятия), принял активное участие в крещенских купаниях.

В преддверии праздника Крещения Господня инициативной группой военнослужащих ОКИК подготовлена купель на реке Уда, которая была оборудована в соответствии со всеми православными традициями, развернуты пункты обогрева, организована выдача горячего чая и пирогов.

В канун Крещенского сочельника после проведения службы в храме Георгия Победоносца, расположенного в поселке Сосновый Бор, военнослужащие и члены их семей пришли к купели, где настоятель храма отец Евгений совершил молитву Великого водоосвящения и благословил присутствующих.

Несмотря на крепкий сибирский мороз, военнослужащие, их жены и дети бодро окунались в прорубь, после чего пили вкусный чай, грелись у костра и обменивались впечатлениями.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Религия , Воздушно-космические силы (ВКС)
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