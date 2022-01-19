19.01.2022 (14:15)

Экипажи самолётов Ил-38 Тихоокеанского флота выполнили ледовую разведку в Охотском море

Экипажи двух противолодочных самолётов Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили плановые полёты с целью получения информации о ледовой обстановке в Охотском море и проливной зоне острова Сахалин и Курильской гряды. Полученные данные существенно облегчат прокладку маршрутов и навигацию кораблей флота.

Полёты в северных районах Тихого океана проходят в плановом режиме в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Выполняя полётное задание, экипажи самолётов совершенствуют навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. Перед полётом экипажи прошли штурманскую подготовку в сложной метеорологической обстановке с учетом географического положения.

Полёты над Охотским морем и северной частью Тихого океана усложняет нестабильная метеорологическая обстановка, однообразие местности с малым количеством визуальных и радиотехнических ориентиров. Во время таких полетов летчики существенно повышают уровень своей летной подготовки.

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