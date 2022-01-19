19.01.2022 (14:00)
В Улан-Удэнском отдельном гвардейском соединении ВДВ отметили Крещение Господне
Личный состав Улан-Удэнского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения отметил один из главных православных праздников – Крещение Господне. Помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими иерей Евгений освятил купель на территории соединения.
В эту ночь личный состав, члены их семей и гражданский персонал получили возможность окунуться в иордань по сложившейся традиции. После омовения все участники ритуала могли обогреться в отапливаемых армейских палатках и выпить горячий чай.
Кроме того, в близи купелей было организовано дежурство специалистов медицинской службы соединения.
В заключение военный священник поздравил воинов с Крещением Господним и преподал им священное благословение на ратный труд.
Мероприятие прошло с соблюдением требований по недопущению распространения инфекционных заболеваний.