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19.01.2022 (14:00)

В Улан-Удэнском отдельном гвардейском соединении ВДВ отметили Крещение Господне

Личный состав Улан-Удэнского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения отметил один из главных православных праздников – Крещение Господне. Помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими иерей Евгений освятил купель на территории соединения.

В эту ночь личный состав, члены их семей и гражданский персонал получили возможность окунуться в иордань по сложившейся традиции. После омовения все участники ритуала могли обогреться в отапливаемых армейских палатках и выпить горячий чай.

Кроме того, в близи купелей было организовано дежурство специалистов медицинской службы соединения.

В заключение военный священник поздравил воинов с Крещением Господним и преподал им священное благословение на ратный труд.

Мероприятие прошло с соблюдением требований по недопущению распространения инфекционных заболеваний.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Религия , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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