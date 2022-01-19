Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.01.2022 (13:45)

Уссурийские десантники приняли участие в крещенских купаниях

Фото Видео

В ночь с 18 на 19 января в Уссурийском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении состоялись традиционные крещенские купания.

Торжественное богослужение состоялось на территории соединения. Чин великого освящения воды совершил настоятель храма Пророка Божия Илии иерей Сергей Качев (отец Сергий), который отметил: «Десант – это олицетворение силы, мужества, чести и достоинства. Купание в крещенской купели воодушевляет, мобилизует волю, позволяет в очередной раз проявить себя, силу духа, закаляет характер. Мы – русские! С нами Бог!».

В обряде водоосвящения и купаниях в ледяных водах приняли участие офицеры управления соединения, военнослужащие и члены их семей, в том числе, личный состав по призыву из числа православных верующих.

Все желающие могли совершить обряд омовения в специально оборудованных местах – купелях, которые были установлены вблизи храма пророка Божия Илии на территории соединения. Там же были установлены палатки для переодевания, места для обогрева и горячий чай.

Каждый спуск в воду проходил под наблюдением дежурных врачей медицинской роты, контролирующих самочувствие искупавшихся в ледяной воде.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Военнослужащие Новочеркасского гарнизона ЮВО отпраздновали Крещение Господне
В праздновании Крещения Господня принимает участие около 3,5 тыс. военнослужащих Владикавказского гарнизона ЮВО
Военнослужащие Черноморского флота приняли участие в праздничном молебне в день Крещения Господня
Военнослужащие Тихоокеанского флота приняли участие в православной традиции Крещения Господне

Метки:
Религия , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false