Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.01.2022 (13:30)

На российской военной базе в Таджикистане отпраздновали Крещение Господне

Православные военнослужащие 201-й российской военной базы, расположенной в Таджикистане, отпраздновали праздник Крещение Господне омовением в освященной воде.

Традиционные крещенские купания состоялись в военных городках Душанбе и Бохтар. Для этого события военнослужащие подготовили две купели. В местах крещенских купаний во избежание заболеваний личного состава оборудовали пункты обогрева и переодевания, а также организовали дежурство медицинских бригад.

Торжественное ночное богослужение и крестный ход состоялись в войсковом храме Иверской иконы Божьей Матери. Чин великого освящения воды совершил помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко. Также на полигоне Ляур для верующих военнослужащих, находящихся на полевых занятиях по боевой подготовке, состоялось праздничное богослужение и окропление святой водой.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие Новочеркасского гарнизона ЮВО отпраздновали Крещение Господне
В праздновании Крещения Господня принимает участие около 3,5 тыс. военнослужащих Владикавказского гарнизона ЮВО
В этом году в ЦВО будет проведено более 900 мероприятий боевой подготовки войск
Курсанты учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы в Челябинске встретились с Героем Российской Федерации

Метки:
Центральный военный округ , Военная база , Таджикистан , Религия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false