19.01.2022 (13:30)

На российской военной базе в Таджикистане отпраздновали Крещение Господне

Православные военнослужащие 201-й российской военной базы, расположенной в Таджикистане, отпраздновали праздник Крещение Господне омовением в освященной воде.

Традиционные крещенские купания состоялись в военных городках Душанбе и Бохтар. Для этого события военнослужащие подготовили две купели. В местах крещенских купаний во избежание заболеваний личного состава оборудовали пункты обогрева и переодевания, а также организовали дежурство медицинских бригад.

Торжественное ночное богослужение и крестный ход состоялись в войсковом храме Иверской иконы Божьей Матери. Чин великого освящения воды совершил помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко. Также на полигоне Ляур для верующих военнослужащих, находящихся на полевых занятиях по боевой подготовке, состоялось праздничное богослужение и окропление святой водой.

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