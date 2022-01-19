19.01.2022 (13:15)
Для мотострелков общевойскового объединения ЦВО состоялось первое в этом году ночное учение
В Алтайском крае на полигоне Алейский военнослужащие дислоцированного в Сибири мотострелкового соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) в ночных условиях отразили атаку условного противника. Для военнослужащих это было первое в зимнем периоде обучения мероприятие боевой подготовки, которое состоялось в темное время суток.
По замыслу учения условный противник при помощи легкобронированной техники намеревался прорвать оборону и захватить важные объекты в тылу мотострелковых подразделений. Военнослужащие соединения ЦВО заняли позиционную оборону и, задействовав боевые машины пехоты БМП-2, отразили его атаку. Стрельба велась на дистанциях от 500 до 1000 м.
Кроме того, в ходе учения механики-водители боевых машин пехоты отработали преодоление сложных участков местности, а медицинские подразделения – эвакуацию пострадавших с поля боя.
Всего в учении было задействовано около 500 военнослужащих, более 60 единиц вооружения и специальной техники.