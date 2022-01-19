Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.01.2022 (13:00)

Впервые офицеры управления 49-й армии ЮВО отпраздновали Крещение Господне омовением в воде на территории нового храма объединения

Фото Видео

Впервые офицеры управления 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) отпраздновали Крещение Господне омовением в ледяной воде на территории собора святого равноапостольного князя Владимира в Ставрополе, который в середине 2021 года получил статус главного храма объединения ЮВО.

Перед омовением помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими организовал крестный ход и освятил купель. Купель была оборудована сходным трапом, установлены помосты и палатки для переодевания. В палатке мобильного медицинского пункта поддерживалось тепло, были установлены термосы с узваром и приготовлена кутья.

В мероприятии приняли участие командующий 49-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Яков Резанцев, военнослужащие управления штаба и члены их семей, а также гражданский персонал объединения. Всего около 300 человек.

Все мероприятия проводились при строгом соблюдении противоэпидемических мер.

Справочно:

В середине 2021 года в Ставрополе состоялось соглашение о сотрудничестве между Ставропольской и Невинномысской епархией и 49-й общевойсковой армией ЮВО, согласно которому собор святого равноапостольного князя Владимира в Ставрополе получил статус главного храма объединения ЮВО.

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл и командующий 49-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Яков Резанцев, подписав соглашение заложили добрую традицию проведения всех обрядов и таинств с военнослужащими и членами семей гарнизона в своем войсковом храме.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Экипажи кораблей Черноморского флота сдали первую курсовую задачу и готовы к выходу в море
Более 20 боевых вертолетов ЮВО в Ставропольском крае перебазированы на запасной аэродром для учения с прицельным бомбометанием
На Черноморском флоте состоялся отборочный этап конкурсов «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут» АрМИ-2022
Военнослужащие Черноморского флота приняли участие в праздничном молебне в день Крещения Господня

Метки:
Южный военный округ , Религия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false