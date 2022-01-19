19.01.2022 (13:00)

Впервые офицеры управления 49-й армии ЮВО отпраздновали Крещение Господне омовением в воде на территории нового храма объединения



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Впервые офицеры управления 49-й армии ЮВО отпраздновали Крещение Господне омовением в воде на территории нового храма объединения

Впервые офицеры управления 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) отпраздновали Крещение Господне омовением в ледяной воде на территории собора святого равноапостольного князя Владимира в Ставрополе, который в середине 2021 года получил статус главного храма объединения ЮВО.

Перед омовением помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими организовал крестный ход и освятил купель. Купель была оборудована сходным трапом, установлены помосты и палатки для переодевания. В палатке мобильного медицинского пункта поддерживалось тепло, были установлены термосы с узваром и приготовлена кутья.

В мероприятии приняли участие командующий 49-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Яков Резанцев, военнослужащие управления штаба и члены их семей, а также гражданский персонал объединения. Всего около 300 человек.

Все мероприятия проводились при строгом соблюдении противоэпидемических мер.

Справочно:

В середине 2021 года в Ставрополе состоялось соглашение о сотрудничестве между Ставропольской и Невинномысской епархией и 49-й общевойсковой армией ЮВО, согласно которому собор святого равноапостольного князя Владимира в Ставрополе получил статус главного храма объединения ЮВО.

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл и командующий 49-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Яков Резанцев, подписав соглашение заложили добрую традицию проведения всех обрядов и таинств с военнослужащими и членами семей гарнизона в своем войсковом храме.

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