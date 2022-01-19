19.01.2022 (12:45)
Военнослужащие Новочеркасского гарнизона ЮВО отпраздновали Крещение Господне
Православные военнослужащие Новочеркасского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) отпраздновали Крещение Господне омовением в специально оборудованных иорданях.
Каждый спуск в воду проходил под наблюдением дежурных врачей, контролирующих самочувствие окунувшихся в ледяную воду. Кроме того, в месте для купания были установлены палатки для переодевания и места для обогрева с горячим чаем.
«Как любой верующий человек, как и остальные мои товарищи, сослуживцы, сегодня совершили обряд омовения», – сообщил временно исполняющий обязанности заместителя командующего объединения по военно-политической работе Николай Титарчук.
«В этот священный праздник, праздник Крещения я со своими сослуживцами принял участие в мероприятии. Мы искупались в купели. Армия предоставила такую возможность. Я делаю это ежегодно для поддержания морального и физического духа», – поделился оператор-наводчик Артем Бегьян.
В мероприятиях приняли участие военнослужащие, члены их семей и гражданский персонал воинских частей гарнизона.
Обряд омовения проводился только в специально оборудованных для этого местах, где в случае необходимости можно было получить квалифицированную медицинскую помощь. Для обеспечения безопасности и здоровья военнослужащих на местах проведения купаний организовано дежурство специалистов медицинской службы. После омовения всем все были обеспечены горячим чаем.