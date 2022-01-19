19.01.2022 (12:45)

Военнослужащие Новочеркасского гарнизона ЮВО отпраздновали Крещение Господне



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие Новочеркасского гарнизона ЮВО отпраздновали Крещение Господне

Православные военнослужащие Новочеркасского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) отпраздновали Крещение Господне омовением в специально оборудованных иорданях.

Каждый спуск в воду проходил под наблюдением дежурных врачей, контролирующих самочувствие окунувшихся в ледяную воду. Кроме того, в месте для купания были установлены палатки для переодевания и места для обогрева с горячим чаем.

«Как любой верующий человек, как и остальные мои товарищи, сослуживцы, сегодня совершили обряд омовения», – сообщил временно исполняющий обязанности заместителя командующего объединения по военно-политической работе Николай Титарчук.

«В этот священный праздник, праздник Крещения я со своими сослуживцами принял участие в мероприятии. Мы искупались в купели. Армия предоставила такую возможность. Я делаю это ежегодно для поддержания морального и физического духа», – поделился оператор-наводчик Артем Бегьян.

В мероприятиях приняли участие военнослужащие, члены их семей и гражданский персонал воинских частей гарнизона.

Обряд омовения проводился только в специально оборудованных для этого местах, где в случае необходимости можно было получить квалифицированную медицинскую помощь. Для обеспечения безопасности и здоровья военнослужащих на местах проведения купаний организовано дежурство специалистов медицинской службы. После омовения всем все были обеспечены горячим чаем.

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