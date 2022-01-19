19.01.2022 (12:30)

В праздновании Крещения Господня принимает участие около 3,5 тыс. военнослужащих Владикавказского гарнизона ЮВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В праздновании Крещения Господня принимает участие около 3,5 тыс. военнослужащих Владикавказского гарнизона ЮВО

Военнослужащие мотострелковой дивизии и соединения связи 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии отпраздновали Крещение Господне омовением в крещенской воде. Всего в торжественных мероприятиях, которые продлятся до конца дня, принимает участие около 3,5 тыс. военнослужащих Владикавказского гарнизона ЮВО.

Перед началом купания в храме-часовне Святого Благоверного князя Дмитрия Донского, находящемся на территории штаба 58-й общевойсковой армии во Владикавказе, состоялся крещенский молебен. Провел его помощник командира по работе с верующими военнослужащими отец Василий.

После богослужения командование и приглашённые гости совершили крестный ход. Затем отец Василий отслужил чин великого освящения воды и благословил верующих на совершение омовений в крещенской воде.

Вблизи купелей оборудованы отапливаемые армейские палатки, а также организовано дежурство специалистов медицинской службы. После омовения всем участникам ритуала выдают горячий чай и блины с вареньем.

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