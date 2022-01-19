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19.01.2022 (11:00)

Четыре самолета ВКС России с российскими миротворцами на борту вылетели из городов Нур-Султан и Алма-Аты

Фото Видео

Четыре самолета военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России с российскими миротворцами на борту вылетели из городов Нур-Султан и Алма-Аты Республики Казахстан.

На этих самолетах вернутся домой последние подразделения миротворцев и командование российским миротворческим контингентом во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым.

Ранее самолетами военно-транспортной авиации ВКС России домой вернулись миротворческие контингенты Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Таджикистан. Миротворцы из Киргизской Республики вернулись домой, совершив марш в составе колонны со штатной техникой и вооружением.

Самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России Ил-76 и Ан-124 для возвращения миротворцев ОДКБ домой было выполнено более 100 рейсов из Казахстана в Подмосковье, в города Иваново, Ульяновск, Ереван, Душанбе, Минск.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки были направлены Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности.

В их состав входили подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ОДКБ
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