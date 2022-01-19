19.01.2022 (12:00)

На военной базе ЮВО в Армении стартовал отборочный этап конкурса полевой выучки «Снайперский рубеж»

На полигоне Камхуд в Армении среди военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) стартовал отборочный этап конкурса полевой выучки «Снайперский рубеж» Армейских международных игр 2022 года.

Военнослужащие, действуя в составе снайперских пар и групп, должны не только оборудовать огневые позиции, но еще и максимально четко определить цели и поразить их из снайперских винтовок Драгунова (СВД) и «Винторез» (ВСС) с применением поправок на повышенное и пониженное атмосферное давление, боковой ветер и температуру.

Особое внимание уделяется маскировке с использованием подручных и естественных средств, применению современных дальномеров, метеостанций, радиостанций, комплексов разведки, управления и связи.

Также снайперские пары отрабатывают «слепую» стрельбу, предполагающую ведение огня по цели, находящейся в движении и периодически скрывающейся за препятствиями. В таком случае снайпер должен оперативно рассчитать множество поправок для точного выстрела по предполагаемому месту появления противника. Также в программу конкурса включена полоса препятствий.

В занятиях на высокогорном полигоне Камхуд принимают участие более 100 снайперов соединения. Лучшие снайперы примут участие во втором этапе конкурса среди наиболее подготовленных стрелков.

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