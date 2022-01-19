19.01.2022 (11:45)

В этом году в ЦВО будет проведено более 900 мероприятий боевой подготовки войск

В этом году в Центральном военном округе (ЦВО) состоится более 900 мероприятий боевой подготовки войск. Практические действия будут проведены на полигонах Урала, Сибири, Поволжья, а также на российских военных базах в Киргизии и Таджикистане. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«В текущем году проведем более 900 мероприятий боевой и оперативной подготовки войск, что почти на 10 процентов больше показателей прошлого года», – сказал генерал-полковник Александр Лапин. Он отметил, что основные усилия в новом периоде обучения будут направлены на отработку оперативного развертывания войск с перегруппировкой на другие стратегические направления, подготовки и ведения стратегической операции.

В числе задач, которые будут решены в рамках учений, – отработка предотвращения вооруженных конфликтов и стабилизации обстановки в странах Центрально-Азиатского региона.

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