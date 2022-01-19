19.01.2022 (11:15)

Курсанты учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы в Челябинске встретились с Героем Российской Федерации

Курсанты учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы в Челябинске встретились с Героем Российской Федерации, участником локальных конфликтов современности, полковником запаса Ильей Панфиловым.

На встрече Илья Панфилов рассказал историю своей службы, подчеркнув важность исполнения долга защитника Отечества, напомнив обучающимся ценности воинского братства и взаимовыручки. Курсанты активно задавали вопросы о службе гостя на Северном Кавказе и Южной Осетии.

В завершение встречи в библиотеку учебного центра была передана книга Героя Российской Федерации генерал-майора Романа Шадрина «Погибший комбат расстрелянного батальона».

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