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19.01.2022 (11:15)

Курсанты учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы в Челябинске встретились с Героем Российской Федерации

Курсанты учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы в Челябинске встретились с Героем Российской Федерации, участником локальных конфликтов современности, полковником запаса Ильей Панфиловым.

На встрече Илья Панфилов рассказал историю своей службы, подчеркнув важность исполнения долга защитника Отечества, напомнив обучающимся ценности воинского братства и взаимовыручки. Курсанты активно задавали вопросы о службе гостя на Северном Кавказе и Южной Осетии.

В завершение встречи в библиотеку учебного центра была передана книга Героя Российской Федерации генерал-майора Романа Шадрина «Погибший комбат расстрелянного батальона».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Учебный центр
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