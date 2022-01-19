19.01.2022 (11:30)

Военнослужащие и юнармейцы ЮВО приняли участие в торжественной церемонии присвоения школе №4 г. Миллерово имени Героя России младшего сержанта Василисы Пащенко

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) и юнармейцы школы № 4 г. Миллерово приняли участие в митинге в честь 76-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и присвоении школе имени Героя России младшего сержанта Василисы Пащенко.

С приветственным словом выступили представители местной власти и внучка Василисы Пащенко – Юлия Александровна Зубова. Она рассказала о боевом пути бабушки и поблагодарила всех, кто оказал содействие в открытии мемориальной доски. Решением собрания депутатов Миллеровского района от 18 декабря 2021 года четвертой школе присвоено имя Героя России Василисы Пащенко.

Пащенко погибла в неравном бою с фашистами. 19 апреля 1945 года лёгкий советский бомбардировщик А-20 «Бостон» вылетел на боевое задание в район города Брно, Пащенко была в составе экипажа стрелком-радистом. При подлете к цели самолёт попал под огонь зенитной артиллерии. Командир принял решение вернуться на аэродром вылета и приказал покинуть самолёт. Это смог сделать над контролируемой советскими войсками территорией только штурман, а Пащенко и командир совершили аварийную посадку под Брно. Василиса чудом выжила при падении самолёта, командир погиб.

После падения подбитого самолёта младший сержант Василиса Пащенко, сколько могла, стреляла из бортового пулемета по приближавшимся врагам. По свидетельству очевидцев, уничтожила немало фашистов. Последнюю пулю из личного оружия оставила для себя.

22-летняя девушка была похоронена в братской могиле в селе Оржехов, и только спустя много лет чешским поисковикам удалось установить её имя.

Указом Президента РФ от 16 августа 2021 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны младшему сержанту Пащенко Василисе Сергеевне присвоено звание Героя Российской Федерации.

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