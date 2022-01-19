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19.01.2022 (11:05)

Более 200 экипажей боевых вертолетов и самолетов ЮВО участвуют в отборочном этапе конкурса «Авиадартс»

На аэродромах Южного военного округа (ЮВО) начались отборочные состязания конкурса профессионального мастерства летных экипажей «Авиадартс» Армейских международных игр 2022 года.

В состязаниях принимают участие экипажи соединений и воинских частей армейской и оперативно-тактической авиации, базирующихся в Ростовской и Волгоградской областях, Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях.

Конкурсные задания летчики выполняют на штурмовиках Су-25СМ, истребителях Су-30СМ, истребителях-бомбардировщиках Су-34, ударных вертолетах Ка-52 «Аллигатор» и Ми-35, а также транспортно-боевых вертолетах Ми-8АМТШ «Терминатор».

В ходе соревнований экипажам необходимо пройти заданный маршрут протяженностью около 200 км, в указанное время выйти на три поворотных пункта, а также преодолеть систему противовоздушной обороны.

При выполнении полетных заданий летчики выполнят пуски неуправляемых ракет, сброс авиабомб и стрельбы из 30-мм авиационной пушки по наземным мишеням, имитирующим военную технику и живую силу противника.

Всего в отборочных мероприятиях первого этапа конкурса принимают участие более 200 авиационных экипажей ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Армейская авиация , АрМИ
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