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19.01.2022 (10:45)

Экипажи кораблей Черноморского флота сдали первую курсовую задачу и готовы к выходу в море

Экипажи кораблей Крымской и Новороссийской военно-морских баз (ВМБ) Черноморского флота (ЧФ) успешно завершили сдачу первой курсовой задачи и готовы к выходу в море.

В соответствии с планом боевой учёбы экипажи выполнили комплекс мероприятий по подготовке одиночного корабля к бою и походу в условиях пунктов базирования, отработали организацию противовоздушной и противоподводно-диверсионной обороны, а также борьбу за живучесть корабля и действия личного состава в условиях радиационной, химической и биологической (РХБ) угрозы заражения.

На следующем этапе экипажи кораблей приступят к сдаче второй курсовой задачи с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб на выходах в море, в ходе которых подтвердят готовность к решению свойственных задач и ведению морского боя одиночным кораблём.

Мероприятия проходят в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил (войск) флота в зимнем периоде обучения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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