Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.01.2022 (10:15)

На Черноморском флоте состоялся отборочный этап конкурсов «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут» АрМИ-2022

В соединениях Черноморского флота (ЧФ) состоялся первый отборочный этап конкурсов «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут» Армейских международных игр 2022 года (АрМИ-2022).

В ходе соревнований военнослужащие инженерных подразделений преодолели двухкилометровую трассу. Для ее прохождения необходимо было выполнить ряд различных задач инженерного обеспечения, такие как разбор завалов, сооружение переправы через водную преграду.

Саперы же состязались в проведении разведки местности на наличие минно-взрывных заграждений, в поиске различных мин и создании безопасных коридоров для прохождения бронетехники.

Соревнования проводились на нескольких полигонах в Крыму и Краснодарском крае. Всего в первом этапе данных конкурсов приняли участие более 200 военнослужащих ЧФ, было задействовано порядка 40 единиц инженерной техники.

Проведение отборочных состязаний позволяет повысить профессиональное мастерство участников флотских этапов и определить достойных для продолжения участия во флотском и окружном этапах конкурсов.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие Черноморского флота приняли участие в праздничном молебне в день Крещения Господня
Аэродромы ЮВО очистили от снега с помощью машин «Змей Горыныч»
Экипажи Су-27СМ3 и Су-30М2 ЮВО совершили учебные полеты в сложных метеорологических условиях
Экипажи МиГ-29 ЮВО отработали воздушные бои в небе Армении

Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false