19.01.2022 (10:15)

На Черноморском флоте состоялся отборочный этап конкурсов «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут» АрМИ-2022

В соединениях Черноморского флота (ЧФ) состоялся первый отборочный этап конкурсов «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут» Армейских международных игр 2022 года (АрМИ-2022).

В ходе соревнований военнослужащие инженерных подразделений преодолели двухкилометровую трассу. Для ее прохождения необходимо было выполнить ряд различных задач инженерного обеспечения, такие как разбор завалов, сооружение переправы через водную преграду.

Саперы же состязались в проведении разведки местности на наличие минно-взрывных заграждений, в поиске различных мин и создании безопасных коридоров для прохождения бронетехники.

Соревнования проводились на нескольких полигонах в Крыму и Краснодарском крае. Всего в первом этапе данных конкурсов приняли участие более 200 военнослужащих ЧФ, было задействовано порядка 40 единиц инженерной техники.

Проведение отборочных состязаний позволяет повысить профессиональное мастерство участников флотских этапов и определить достойных для продолжения участия во флотском и окружном этапах конкурсов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице