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19.01.2022 (10:30)

Более 20 боевых вертолетов ЮВО в Ставропольском крае перебазированы на запасной аэродром для учения с прицельным бомбометанием

В Ставропольском крае экипажи более 20 вертолетов полка армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) совершили перелет на оперативный аэродром для участия в летно-тактическом учении по уничтожению условного противника с прицельным бомбометанием на ограниченную площадку.

Во время перелета летчики современных ударных вертолетов Ми-24 и Ми-28Н осуществляли сопровождение и огневую поддержку транспортно-десантных вертолетов Ми-8АМТШ, перевозивших инженерно-технический персонал.

Кроме того, экипажи вертолетов Ми-35М в составе авиационного звена отработали элементы сложного пилотажа, а также летное упражнение – полет по маршруту в заданный район.

Следующим этапом учения летчиков армейской авиации станут учебно-боевые стрельбы по наземным целям на авиационном полигоне в Ставропольском крае.

Всего в учебно-боевых мероприятиях задействовано более 400 военнослужащих ЮВО.

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Метки:
Авиация , Южный военный округ , Армейская авиация
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