19.01.2022 (10:00)

Военнослужащие Черноморского флота приняли участие в праздничном молебне в день Крещения Господня

Православные военнослужащие Черноморского флота (ЧФ) приняли участие в божественной литургии в день Крещения Господня.

Крещенские богослужения прошли в Свято-Владимирском кафедральном соборе, расположенном в Херсонесе. Участники церемонии прошли крестным ходом от собора до побережья Черного моря в районе Карантинной бухты, где после проведения священнослужителями Севастопольского благочиния обряда освящения воды приняли участие в крещенских купаниях.

Для проведения обряда омовения подразделениями материально-технического обеспечения Черноморского флота были установлены обогреваемые палатки для переодевания военнослужащих и всех прихожан, а также организовано приготовление горячего чая.

Также крещенские богослужения с участием военнослужащих прошли в воинских частях Черноморского флота, имеющих на своей территории православные храмы.

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