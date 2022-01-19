19.01.2022 (09:45)

Военнослужащие Тихоокеанского флота приняли участие в православной традиции Крещения Господне

Во Владивостоке православные моряки-тихоокеанцы отпраздновали Крещение Господне омовением в водах Амурского залива.

Крещенские купания во Владивостоке начались в полдень 19 января. Представитель Владивостокской епархии Русской Православной Церкви провёл молебен, посвящённый Крещению Господнему, и совершил освящение крещенской воды в иордани. После чего все желающие смогли окунуться в купель.

Прорубь во льду бухты Федорова была расчищена и вырублена накануне праздника военнослужащими Тихоокеанского флота.

Первым в православном обряде принял участие начальник штаба - первый заместитель командующего Тихоокеанского флота вице-адмирал Сергей Рекиш. Традиционно ежегодно в обряде принимают участие до 500 военнослужащих, членов их семей и гражданских служащих Тихоокеанского флота, а также жители Владивостока.

Для обеспечения безопасности и сохранения здоровья военнослужащих прорубь была оборудована сходным трапом и помостами. В месте проведения крещенских купаний были развёрнуты палатки для переодевания, проведено временное освещение, постоянно дежурили водолазы управления аварийных и спасательных работ ТОФ, а также флотская бригада скорой помощи. Кроме того, были организованы горячий чай и пункт обогрева.

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