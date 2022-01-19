19.01.2022 (09:30)

Аэродромы ЮВО очистили от снега с помощью машин «Змей Горыныч»

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) задействовали тепловые машины ТМ-59 на базе колесного трактора Т-150К «Змей Горыныч» для очистки взлетно-посадочных полос аэродромов в Ростовской области от снежно-ледяного образования.

Подразделения аэродромно-технического обеспечения с помощью специальной техники выполнили работы по очистке взлетно-посадочных полос (ВПП) аэродромов штурмовой, истребительной, бомбардировочной, военно-транспортной и армейской авиации ЮВО.

Для очистки ВПП личный состав подразделений обеспечения применил противогололёдные реагенты, задействовав аэродромные комбинированные поливомоечные машины АКПМ-3 на базе «Урала» и ЗИЛ-130, а также шнекороторные снегоочистители на базе «Урала» и уникальные пожарные автомобили «Пантера».

В первую очередь была выполнена очистка ВПП, затем основных магистральных и рулежных дорожек, мест центральной заправки топливом, стоянок авиационной техники.

В настоящее время учебно-тренировочные полеты экипажей боевых самолетов Су-25СМ3, Су-27, Су-30, Су-34, военно-транспортных самолётов Ан-12, Ан-26 и вертолетов армейской авиации Ми-8 АМТШ «Терминатор», Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35, Ка-52 «Аллигатор» в авиационных частях ЮВО проводятся в штатном режиме.

Сильный снегопад на Юге России не повлиял на боеготовность авиационных частей 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО в регионах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице