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19.01.2022 (09:15)

Крещенские купания прошли на российской военной базе в Киргизии

Военнослужащие объединенной российской объединённой военной базы, дислоцированной в городе Кант в Киргизии, а также члены их семей встретили один из самых древних православных праздников - Крещение Господне.

Военнослужащие базы приняли участие в праздничной службе в храме Александра Невского, которую провел настоятель храма иерей Александр Аношкин. После чего, всех желающих совершить крещенские купания, в специально подготовленной купели на военном аэродром.

Также, для более комфортного купания были установлены палатки с обогревом и организованна раздача горячего чая.

Объединенная российская база является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Праздники , Военная база , Киргизия
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