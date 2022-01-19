19.01.2022 (09:15)
Крещенские купания прошли на российской военной базе в Киргизии
Военнослужащие объединенной российской объединённой военной базы, дислоцированной в городе Кант в Киргизии, а также члены их семей встретили один из самых древних православных праздников - Крещение Господне.
Военнослужащие базы приняли участие в праздничной службе в храме Александра Невского, которую провел настоятель храма иерей Александр Аношкин. После чего, всех желающих совершить крещенские купания, в специально подготовленной купели на военном аэродром.
Также, для более комфортного купания были установлены палатки с обогревом и организованна раздача горячего чая.
Объединенная российская база является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.