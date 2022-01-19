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19.01.2022 (09:00)

Летчики транспортной авиации Западного военного округа провели ночные полеты

В Санкт-Петербурге на аэродроме отдельного транспортного смешанного авиационного полка Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа прошли учебно-тренировочные полеты в в ночное время.

В ходе выполнения полетов над городом экипажи транспортных самолетов Ан-72, Ту-134М, Ан-12, Ан-26 и многоцелевых вертолетов Ми-8 различных модификаций, отработали элементы пилотирования в условиях ограниченной видимости из-за низкой границы облачности и осадков днем и в ночных условиях при сильном боковом ветре. При полетах в подобных условиях экипаж воздушного судна не имеет возможности визуально пилотировать самолет и переходит к пилотированию по приборам.

Особая роль в учебно-тренировочной программе была уделена совершению посадки воздушного судна, как наиболее сложному элементу пилотирования в условиях ограниченной видимости.

Учебно-тренировочные полеты наряду с задачами по совершенствованию профессиональных навыков экипажей являются одним из обязательных элементов подготовки летчиков, необходимых для определения индивидуальных параметров метеоминимума для каждого летчика. 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Авиация , Военно-транспортная авиация
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