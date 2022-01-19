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19.01.2022 (08:45)

В соединениях и воинских частях армейского корпуса ВВО на Сахалине прошёл «Единый день медицинского специалиста»

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах прошёл «Единый день специалиста медицинской службы».

С военнослужащими была проведена специальная тренировка по развертыванию мобильного медицинского пункта в полевых условиях для оказания первой медицинской помощи.

В полевых условиях специалисты медицинской службы подготовили условно раненых военнослужащих к эвакуации как наземным, так и авиационным транспортом. Кроме того, они выполнили поиск и эвакуацию условно раненых из боевых машин, оказав им экстренную медицинскую помощь.

В ходе тренировки медицинские специалисты показали высокий уровень подготовки при выполнении своих служебных обязанностей.

Всего к занятиям было привлечено более 200 военнослужащих армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Медицина
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