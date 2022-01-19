Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.01.2022 (08:30)

Подразделение РЭБ общевойсковой армии ВВО в Приморье защитили войска от средств разведки условного противника

В Приморском крае с военнослужащими радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойскового объединения Восточного военного округа, состоялась тренировка по защите подразделений от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отработали нормативы по защите радиоканалов связи от воздействия БпЛА условного противника в зоне радиусом несколько десятков километров.

В ходе тренировки, в условиях непрерывной работы средств радиоэлектронной разведки условного противника, военнослужащие организовали высокозащищенную сеть связи, провели электронный обмен данными при организации управления подразделениями.

Кроме того, военнослужащие выполнили маскировку и оборудование укрытий для станций, командно-штабных машин, антенн и кабельных линий связи с учётом условий местности и использованием различных средств маскировки.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Специалисты РЭБ ВВО прикрыли военные объектов от нападения беспилотников в Республике Бурятии
В Приморском крае специалисты радиоэлектронной борьбы Тихоокеанского флота провели соревнования по настольному хоккею
Подразделение РЭБ общевойсковой армии ВВО подавили систему связи условного противника в Приморье
Специалисты РЭБ ВВО в Забайкалье проводят занятия в холодных климатических условиях на новейшем комплексе «Палантин»

Метки:
Войска РЭБ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false