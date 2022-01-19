19.01.2022 (08:30)

Подразделение РЭБ общевойсковой армии ВВО в Приморье защитили войска от средств разведки условного противника

В Приморском крае с военнослужащими радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойскового объединения Восточного военного округа, состоялась тренировка по защите подразделений от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отработали нормативы по защите радиоканалов связи от воздействия БпЛА условного противника в зоне радиусом несколько десятков километров.

В ходе тренировки, в условиях непрерывной работы средств радиоэлектронной разведки условного противника, военнослужащие организовали высокозащищенную сеть связи, провели электронный обмен данными при организации управления подразделениями.

Кроме того, военнослужащие выполнили маскировку и оборудование укрытий для станций, командно-штабных машин, антенн и кабельных линий связи с учётом условий местности и использованием различных средств маскировки.

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