19.01.2022 (08:00)
В армейском корпусе ВВО на Сахалине стартовали учебно-методические сборы с командирами рот (батарей)
В рамках командирской подготовки офицерского состава на базе мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине стартовали сборы с командирами рот (батарей) и их заместителями.
Под руководством командиров соединений и воинских частей офицеры изучают вопросы организации занятий по боевой подготовке с учётом новых форм и методов боевого применения подразделений в условиях ведения современного боя, а также с использованием современных средств разведки включая комплексы беспилотной авиации (БпЛА).
Кроме того, в течение недели командиры подразделений будут совершенствовать свои навыки и умения в области знания современных образцов вооружения и военной техники, покажут уровень своей физической и огневой подготовки.
Помимо этого, участникам сборов предстоит продемонстрировать навыки вождения колёсной и гусеничной техники в условиях сильно пересечённой местности и ограниченной видимости, а также стрельбе из стрелкового оружия, как днем, так и ночью.
В дополнение к практическим занятиям офицеры примут участие в лекциях по военно-политической подготовке, где им будут доведены основные изменения в методике изучения личного состава.
Всего в учебно-методических сборах задействовано несколько сотен офицеров армейского корпуса ВВО.