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19.01.2022 (00:45)

В Главном храме Вооруженных Сил России прошли праздничные Богослужения и традиционные Крещенские купания

Крещенские купания у Главного храма ВС РФ начались этой ночью, и для омовения подготовлено сразу 14 купелей, чтобы омовение смогли совершить сразу несколько человек.


На прилегающей к храму территории состоялись торжественные мероприятия, посвященные Крещению Господнему - одному из 12 главных (двунадесятых) христианских праздников. 


Возле купелей оборудованы палатки, в которых купающиеся грелись после погружения и пили чай.


В честь Крещения утром 19 января состоится праздничная литургия и совершится Великое освящение воды. 


Также в эти дни на Соборной площади продолжается Зимний фестиваль, в рамках которого для посетителей организовано несколько зон отдыха - тюбинговый спуск длиной около 60 метров, ледовый каток площадью 5,5 тыс. кв. метров, а для обеспечения питания работает кухня. На сегодняшний день фестиваль посетили более 310 тыс. человек. Кроме того, гости могут посетить мультимедийную галерею «Дорога памяти».

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Праздники , Главный храм ВС РФ
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