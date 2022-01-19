19.01.2022 (07:45)

Крупная партия новой автомобильной техники поступила в войска ВВО

В соответствии с графиком поставок автомобильной техники в войска Восточного военного округа в 2021 году состоялось обновление парка малотоннажной автомобильной техники.

Более 50 единиц автомобильной техники, в том числе автомобили семейства УАЗ и «Газель NEXT» поступили в воинские части военного округа.

Автомобильный транспорт отличается высокой мощностью и возможностью эксплуатации в сложных условиях бездорожья.

Новая модель «ГАЗель NEXT» отличается от предыдущих версий новой кабиной, эргономичной приборной панелью, подушками безопасности и целым рядом других новшеств. В отличие от предыдущей модели автомобиль оснащен удлинённой колёсной базой, коробкой передач собственной разработки, новой подвеской, новой системой тормозов и реечным рулевым механизмом с гидроусилителем руля.

Помимо этого, заметным конструктивным отличием автомобиля является независимая двухрычажная передняя подвеска - вместо зависимой рессорной.

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