Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.01.2022 (07:45)

Крупная партия новой автомобильной техники поступила в войска ВВО

В соответствии с графиком поставок автомобильной техники в войска Восточного военного округа в 2021 году состоялось обновление парка малотоннажной автомобильной техники.

Более 50 единиц автомобильной техники, в том числе автомобили семейства  УАЗ и «Газель NEXT» поступили в воинские части военного округа.

Автомобильный транспорт отличается высокой мощностью и возможностью эксплуатации в сложных условиях бездорожья.

Новая модель «ГАЗель NEXT» отличается от предыдущих версий новой кабиной, эргономичной приборной панелью, подушками безопасности и целым рядом других новшеств. В отличие от предыдущей модели автомобиль оснащен удлинённой колёсной базой, коробкой передач собственной разработки, новой подвеской,  новой системой тормозов и реечным рулевым механизмом с гидроусилителем руля.

Помимо этого, заметным конструктивным отличием автомобиля является независимая двухрычажная передняя подвеска - вместо зависимой рессорной.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Калининградские досаафовцы в лидерах и в тире, и на татами
Военнослужащие ЦВО помогли ликвидировать затор на федеральной трассе Екатеринбург – Тюмень
В учебном центре ВВО в Забайкалье организовано обучение военнослужащих управлению грузовым транспортом с прицепами
В Туве горные мотострелки ЦВО приступили к полевым испытаниям в зимних условиях автомобилей «Торнадо-У», поступивших на вооружение соединения

Метки:
Автомобили
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false