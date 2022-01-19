19.01.2022 (07:30)
Экипажи армейской авиации ВВО начали групповые полеты в Хабаровском крае
Экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8амтш "Терминатор" соединения армейской авиации Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, приступили к групповым учебно-тренировочным полетам, целью которых является совершенствование слетанности экипажей в парах и звеньях.
Экипажи выполняют полеты, выстраивая вертолеты с интервалом и дистанцией между летательными аппаратами в 20 и 40 м соответственно.
Следуя друг за другом, летчики осуществляют групповые полеты и согласно летно-тактических заданий выполняют различные виды пилотажа.
В учебно-тренировочных полетах принимают участие 100 процентов летного и инженерно-технического состава, задействован весь парк вертолетов авиачасти.
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