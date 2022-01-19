19.01.2022 (07:15)

Тульские десантники и члены их семей встретили Крещение Господне

В рамках празднования Крещения Господня, командованием Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения проведен комплекс мероприятий, посвященных этому празднику.

Под руководством помощников командиров воинских частей соединения по работе с верующими военнослужащими в Туле, Рязани и подмосковном Наро-Фоминске были организованы праздничные литургии в полковых храмах и молельных комнатах.

Водосвятный праздничный молебен начался сразу после Литургии, в храмах и на улице, на водоеме около специально устроенной иордани-резервуаре.

Во время шествия к месту освящения помощниками командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими совершались обряды освящения кадилом и пелись специальные тропари, раскрывающие смысл Крещения Христа, и связь этого события и освящения воды.

В ходе праздничных мероприятий сотрудниками военной комендатуры было организовано сопровождение мероприятий в соответствии с установленными правилами и нормативно-правовыми актами.

В дальнейшем были организованы праздничные купания в иорданях, в честь великого праздника.

В обряде водоосвящения и купаниях в ледяных водах иордани принял участие командир соединения Герой России гвардии полковник Владимир Селиверстов.

В эту ночь тысячи военнослужащих, лиц гражданского персонала и членов их семей Тульского соединения ВДВ, дислоцированных в городах Туле, Рязани и Наро-Фоминске (Московская область) приняли участие в мероприятиях посвященных Крещению Господню.

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